Demon Slayer: pubblicato a sorpresa un nuovo capitolo del manga

Tra le opere che hanno fatto la loro apparizione nel corso di questi ultimi anni, una di quelle che ha fatto maggior rumore è stata sicuramente Demon Slayer, serie che ha saputo stupire milioni e milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del globo, un successo incredibile e inatteso agli occhi di molti.

Effettivamente, il franchise ha necessitato di diverso tempo prima che riuscisse realmente a ingranare, con i primi capitoli del manga in particolare che avevano saputo destare l'interesse solo di una piccola - ma affezionata - nicchia di lettori. Con il progredire della storia e il sopraggiungere dell'adattamento animato, però, la produzione è riuscita a imporsi con forza sul mercato fino al sopraggiungere del suo inatteso finale, giunto molto prima di quanto molti si sarebbero potuti aspettare.

Ovviamente la fanbase dell'opera non ha mai smesso d'elogiarla - come visionabile anche grazie agli innumerevoli cosplay e dalle fan art a tema che continuano a venir pubblicate sul web - e in molti hanno sperato di vedere novità a riguardo in un prossimo futuro, preghiere che tempo addietro trovarono risposta con la conferma di un film ufficiale dedicato a Demon Slayer. Ebbene, con la pellicola che va facendosi sempre più vicina, è stato rilasciato a sorpresa anche un nuovo capitolo del manga, pubblicato nell'ultimo numero del Weekly Shonen Jump. Al momento non è dato sapere se il lavoro voglia essere il primo numero di una nuova serie o un piccolo antipasto in attesa della pellicola, ma è indubbio che il tutto sia stato largamente gradito dai fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono stati svelati i grandi risultati ottenuti da Demon Slayer, rivelatosi capace di raggiungere le 100 milioni di copie rilasciate, diventato così il manga più veloce della storia a raggiungere questa cifra.