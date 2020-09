Demon Slayer: pubblicità da kolossal in Giappone, il Treno dell'Infinito diventa realtà!

Ufotable ha recentemente annunciato, tramite un clamoroso tweet, una collaborazione con SL Gunma, che porterà alla realizzazione di una linea ferroviaria esclusiva per promuovere il film Demon Slayer: Mugen Train.

Le locomotive SL Gunma sono estremamente potenti e per l'occasione saranno addobbate per permettere agli appassionati di rivivere l'atmosfera dell'anime. Ufotable ha annunciato che l'evento prenderà il via il 9 ottobre 2020 (una settimana prima del debutto del film) e si concluderà il 31 dicembre, dopo circa due mesi e mezzo di attività.

I passeggeri potranno acquistare i seguenti pacchetti:

Il Pacchetto A trasporterà i passeggeri dalla Stazione di Ueno (centro di Tokyo) alla Stazione di Takasaki, in poco meno di due ore. Agli acquirenti sarà servito un Ekiben, ma chiunque lo desideri potrà ordinare altri piatti dal menu speciale.

Naturalmente i treni presenteranno decine di riferimenti alla serie, e diversi prodotti a tema saranno acquistabili durante il viaggio. Non è stato confermato ancora nulla per quanto concerne le possibili esibizioni dal vivo. Al momento, una prima tranche di biglietti ha già registrato il tutto esaurito.

E voi cosa ne dite? Vi piacerebbe salire a bordo del Treno dell'Infinito? Fatecelo sapere con un commento qui sotto! Nel caso in fui foste fan dell'opera poi, non perdetevi gli ultimi aggiornamenti sulla stagione 2 di Demon Slayer.