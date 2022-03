Demon Slayer: qual era l'aspetto iniziale di Uzui? La risposta in uno sketch ufficiale

La seconda stagione di Demon Slayer ha adattato gli eventi della Saga del Quartiere a Luci Rosse con protagonista il Pilastro del Suono, Tengen Uzui. Il cacciatore di demoni in grado di utilizzare le arti ninja è stato molto apprezzato dai fan, merito soprattutto del suo carattere eccentrico ma molto maturo.

Combattendo al suo fianco, Tanjiro è migliorato molto e insieme sono riusciti a decapitare e sconfiggere la Sesta Luna Crescente composta da Daki e Gyutaro. Inoltre, nonostante le capacità incredibili di Tengen, quest'ultimo ha spiegato che sono ben altri i Pilastri più forti dell'attuale generazione, uno dei quali che vedremo nella prossima stagione dell'anime.

Ad ogni modo, inizialmente l'autrice del manga Koyoharu Gotouge aveva previsto per il Pilastro del Suono un diverso character design, lo stesso che potete apprezzare meglio in calce alla notizia. Come potete notare, dunque, Tengen era molto più magro ed una benda rendeva impossibile scorgere le caratteristiche del suo volto. Inoltre, l'autrice aveva previsto che fosse scapolo per poi cambiare improvvisamente idea facendolo addirittura sposare con ben 3 personaggi.

E voi, invece, quale dei due design preferite, quello attuale o quello iniziale? Fatecelo sapere, come dic consueto, con un commento qua sotto.