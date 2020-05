Demon Slayer: qual è il destino dei cacciatori di demoni nel manga?

Demon Slayer si concluderà la prossima domenica e a questo proposito sono già usciti i primi spoiler del capitolo 205 del manga di Koyoharu Gotouge. In attesa di leggere la traduzione ufficiale che arriverà su MangaPlus domenica 17 maggio alle ore 18:00, vediamo uno dei contenuti dello scorso appuntamento settimanale.

Si era già detto tempo prima che il corpo dei cacciatori di demoni di Demon Slayer era nato con il solo proposito di sconfiggere Kibutsuji Muzan. Generazione dopo generazione, la famiglia Ubuyashiki ha guidato i valorosi guerrieri fino a oggi. Adesso che il grande nemico è stato sconfitto, il nuovo capofamiglia Kiriya non ha altra scelta se non annunciare lo scioglimento del corpo dei cacciatori di demoni.

Ad assistere a questa decisione ci sono gli ultimi due pilastri rimasti in vita: Sanemi Shinazugawa e Giyu Tomioka. Dopo essersi ringraziati a vicenda, Kiriya Ubuyashiki annuncia la conclusione di questa lunghissima avventura generazionale. Ciò vuol dire che d'ora in poi i cacciatori dovranno prendere la propria strada e trovare il proprio posto in questo nuovo mondo che hanno contribuito a creare.

La storia di Demon Slayer sta per finire, ma il suo mondo non ancora: è stato infatti annunciato l'arrivo di un capitolo speciale su Rengoku.