Demon Slayer, ecco qual è stata per i fan la scena più divertente dell'anime!

Nonostante Demon Slayer riesca a inserire nella narrazione con maestria una delicata componente drammatica, la serie televisiva non è esente da esilaranti siparietti comici. Uno di questi sketch simpatici, l'incontro tra Inosuke e un treno, è stato decretato dai fan come la scena più divertente della prima stagione.

Il franchise nato dalla mente di Koyoharu Gotouge è già tra i più popolari in Giappone, merito soprattutto di una community che sta crescendo di giorno in giorno. La serie televisiva, infatti, sta diventando talmente famosa che lo stesso doppiatore di Tanjiro ha iniziato a giocare a Monster Hunter World utilizzando le tecniche del Respiro dell'acqua.

La prima stagione, senza alcun dubbio, ha lasciato un segno indelebile tra i fan, soprattutto grazie alla cura di ufotable nella realizzazione della trasposizione animata. Lo studio non ha dedicato gran parte dei propri sforzi unicamente per le scene di azione, anzi, ma ha garantito un certo tipo di attenzione ai dettagli anche nelle scene più comiche. Per gli appassionati dell'opera, dunque, la scena più divertente della prima parte dell'anime è il siparietto tra Inosuke e Tanjiro, in cui i due scambiano un treno per uno spirito guardiano.



Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che è finalmente disponibile il trailer per il film sequel di Demon Slayer, il lungometraggio che coprirà la saga del Treno Fantasma con protagonista il Pilastro del Fuoco, Rengoku.

E voi, invece, cosa ne pensate della scena in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver ripassato il siparietto comico grazie alla clip che vi abbiamo riproposto in calce alla notizia.