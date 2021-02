Demon Slayer: qual è la migliore saga dell'opera di Gotoge? Ecco la classifica

Demon Slayer è una delle serie anime e manga ad aver raggiunto un successo impressionante in breve tempo, e grazie alla pellicola Infinity Train, pubblicata nel mese di ottobre, continua a conquistare milioni di lettori e spettatori. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una classifica riguardante gli archi narrativi dell'opera di Gotoge.

In fondo alla classifica troviamo la saga dell'Allenamento degli Hashira, dove i protagonisti seguono gli insegnamenti dei Pilastri per padroneggiare meglio molte tecniche e prepararsi alla battaglia finale. Capitoli statici, in cui la progressione della trama e praticamente nulla e che per questo potrebbero risultare pesanti. Successivamente troviamo la saga dedicata al distretto Asakusa, dove l'unico evento importante è l'introduzione di Muzan Kibutsuji, antagonista principale della serie, nonché progenitore dei Demoni, e l'assassino che ha sterminato la famiglia di Tanjiro.

In nona posizione c'è l'arco del Treno dell'Infinito, brillantemente rappresentato nella pellicola omonima, che per la prima volta mostra un legame tra il mondo caratteristico e rurale con una tecnologia quasi steampunk, e dove assistiamo all'introduzione delle Lune Crescenti, nello scontro tra Akaza e Rengoku.

Successivamente si trova la saga del Villaggio dei Costruttori di Spade, dove Muzan e le Lune Crescenti colpiscono direttamente i Demon Slayer privandoli dei loro preziosi fabbri, tenendo un'imboscata a quest'ultimi. Al settimo posto vi è l'arco dell'Allenamento della Riabilitazione, dove i protagonisti vengono per la prima volta in contatto con gli Hashira, i Nove Pilastri, comandati da Kagaya Ubuyashiki. È qui inoltre che vengono poste le basi per alcuni eventi futuri, come lo sterminio delle Lune Calanti per mano di Muzan, e la sua decisione di mandare in campo le Lune Crescenti.

Nonostante la spettacolarità dei combattimenti, e l'inserimento delle tecniche finali, l'ultimo arco narrativo si ferma alla sesta posizione per la poca attenzione posta nei confronti di molti personaggi, per la frammentarietà con cui vengono mostrate le battaglie, e per l'eccessiva durata dello scontro con Muzan. Al quinto posto troviamo invece la saga di Drum House, dove si forma definitivamente il gruppo che accompagnerà Tanjiro e Nezuko fino alla fine della storia, con l'introduzione di Zenitsu e Inosuke.

L'arco della Montagna Natagumo segna indubbiamente il momento più horror e oscuro dell'intera storia, dove si consolidano le relazioni tra i personaggi principali, che per la prima volta partecipano ad un'importante missione consapevoli del sostegno degli altri. Inoltre è durante questa saga che fa la sua comparsa la Quinta Luna Calante , Rui, capo della famiglia di demoni ragno.

In top 3 troviamo l'arco del Distretto dell'Intrattenimento, che ha portato Tanjiro, Inosuke e Zenitsu ad investigare riguardo un misterioso demone presente nel distretto a luci rosseo, e dove è stato presentato uno dei personaggi più apprezzati dalla community, l'Hashira del Suono, Uzui. In seconda posizione c'è la Prima Missione affidata a Tanjiro che si ritrova contro un demone molto abile strategicamente, che riuscirà a sconfiggere solo grazie alla spettacolare entrata in scena di Nezuko.

La prima posizione è stata conquistata dall'arco narrativo dedicato all'esame per diventare un Demon Slayer, ricca di eventi che mostrano la crescita di Tanjiro, dallo sconforto provato dopo la morte della famiglia, all'incontro con il maestro Sakonji Urokodaki, fino al superamento della prova e al riconoscimento delle proprie capacità da parte del protagonista.

Cosa ne pensate di questa classifica? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che nel nuovo fanbook i Pilastri si sono giudicati a vicenda, e vi lasciamo scoprire cosa vorrebbe inserire Gotoge nel suo prossimo manga.