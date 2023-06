Demon Slayer: qual è il vero colore dei capelli di Mitsuri Kanroji?

Da ormai diversi anni, Demon Slayer riesce a infiammare il pubblico a ogni stagione. C'è riuscito con la prima e anche con la seconda, senza dimenticare il film, e il pubblico si sta facendo prendere anche dall'attuale terza stagione. Nuove sfide attendevano Tanjiro al Villaggio dei Forgiatori, ma qui ha trovato anche degli alleati.

Tra questi c'è il pilastro dell'amore, la giovane Mitsuri Kanroji che aveva fatto pochissime apparizioni prima d'ora durante la prima e la seconda stagione. Ora però è giunto il suo momento: Mitsuri Kanroji sta scatenando la sua forza nei recenti episodi di Demon Slayer 3, rivelando però anche il suo passato, che l'ha poi portata a diventare una cacciatrice di demoni.

Durante questi episodi, si vede Mitsuri con i capelli neri, ma attualmente ha i capelli rosa con sfumature verdi. Allora qual è il vero colore dei capelli di Mitsuri Kanroji e perché cambiano nel corso della serie? La risposta è stata data proprio negli episodi recenti. La ragazza è nata con dei normali capelli neri. Tuttavia, nel corso della crescita, ha mangiato tantissimi sakura mochi e, a causa del loro colore, sembra che questo abbia avuto degli effetti nel tempo. Così Mitsuri si è ritrovata con dei vistosissimi capelli rosa ma, essendo in cerca di un marito, dato che è questo che ci si aspettava da una ragazza giapponese in particolar modo nei primi anni del '900, ha deciso di uniformarsi e ridurre quelle che riteneva delle anormalità.

Così, Mitsuri ha tinto i suoi capelli di nero per un certo periodo, così da sembrare una ragazza più normale e accaparrarsi così un marito. La normalità nella società giapponese è fondamentale ancora oggi, quindi ancor di più cento anni addietro. Tuttavia, questa situazione è stata spezzata da un incontro fondamentale per la ragazza, che ha potuto trovare la propria via e ripristinare il proprio colore naturale dei capelli e non solo. Quindi, pur essendo nata con i capelli neri, il vero colore dei capelli di Mitsuri è il rosa.

In sostanza, Mitsuri è riuscita a farsi accettare e a trovare il proprio posto, spiegando il tutto in Demon Slayer 3x10.