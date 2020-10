Demon Slayer: quando i fan scoprirono che Koyoharu Gotouge è una donna

Demon Slayer è oggi uno dei titoli nipponici più popolari del momento nonché una delle serie più vendute in tutto il territorio nazionale del Giappone. Tale successo ha portato di conseguenza numerosi episodi di pirateria, ma nessuna controversia ha raggiunto l'indignazione di una parte della community quando si scoprì che l'autore era una lei.

Durante il Madfest 2020, Shueisha attraverso un panel dedicato al franchise si rivolse all'autore al femminile, confermando di fatto le indiscrezioni in merito al sesso di Gotouge sensei. Se per una grossa fetta della community la notizia non dettò particolare stupore, in quanto il talento non ha genere maschile e femminile, per un'altra parte della fanbase, invece, la rivelazione non venne accolta poi con positività.

Come potete notare voi stessi dai commenti originali allegati in calce alla notizia, diversi fan giapponesi non hanno potuto fare a meno di esprimere il proprio disappunto nei riguardi dell'autrice. Di seguito, vi riportiamo in ordine le traduzioni dei commenti inseriti in fondo:

"L'autrice di Demon Slayer è una donna, non importa da che parte lo guardi";

"Beh, Haikyuu è sempre stato bello sin dall'inizio, Demon Slayer invece è troppo noioso. In qualche modo si capisce che l'autore è una donna, soprattutto nei personaggi. Al contrario, ammetto di uscire pazzo per Jujutsu Kaisen";

"Avevo capito subito che l'autore di Demon Slayer era in realtà una lei. Alle autrici piace aggiungere battute inutili e noiose, ricordo infatti una mia compagna di classe nerd a cui piaceva imitare Gintama";

"Basta dare un'occhiata agli sviluppi spazzatura della storia per capire che l'autore di DS è una donna";

"Non si sapeva già che l'autore di Demon Slayer fosse una donna perché la battute del manga non erano affatto divertenti?!";

"L'autore di Demon Slayer è una donna? Questo è imperdonabile!";

"Se l'autore di DS è realmente una donna, allora smetterò di seguirlo";

"Non era difficile capire che l'autore fosse una donna, dopotutto i personaggi femminili non hanno alcun peso nella storia, è evidente. Solo Rumiko Takahashi è rispettabile";

E voi, invece, cosa ne pensate di questi commenti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ad ogni modo, anche senza qualche fan in più Demon Slayer ha superato comunque le 4 milioni di copie vendute del volume 1 e i numeri non accennano proprio a diminuire.