Demon Slayer: le ragazze festeggiano in costume da bagno nel nuovo artwork dell'autrice!

Lo scorso 4 febbraio, è stato pubblicato in Giappone il nuovo artbook di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, realizzato dall'autrice Koyoharu Gotouge. La raccolta contiene una serie di disegni realizzati dalla mangaka dal 2016 al 2020, e per promuoverlo è stata pubblicata una meravigliosa illustrazione delle ragazze più amate in costume da bagno.

In basso potete dare un'occhiata allo splendido sketch in bianco e nero, in cui sono ritratte Nezuko, Shinobu, Kanao e Mitsuri. Nezuko è ritratta in forma umana per una semplice scelta artistica dell'autrice, quindi non preoccupatevi di spoiler o simili.

Tornando all'artbook, questo è stato pubblicato insieme al secondo fanbook ufficiale, e per il momento non è confermato l'arrivo in Italia. Considerato il successo della serie, però, Edizioni Star Comics potrebbe considerare di portarli entrambi in terra nostrana entro i prossimi mesi, magari prima del lancio del nuovo film Demon Slayer: Infinity Train.

Il manga di Demon Slayer si è concluso nel maggio del 2020, e il film è diventato il più grande successo nella storia del cinema giapponese. La seconda stagione animata, sequel della pellicola, arriverà nella seconda metà del 2021, e potremmo ricevere nuove informazioni nel corso della prossima edizione dell'Anime Japan.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste interessati a scoprire le ragioni del successo dell'opera, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.