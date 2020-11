Demon Slayer raggiunge Bleach: il manga raggiunge le 120 milioni di copie in circolazione

Che Demon Slayer fosse un fenomeno globale lo si dava ormai per assodato. Eppure, anche senza l'uscita del 23° e ultimo volume del manga l'opera sta continuando la sua crescita esponenziale in termini di vendite. L'ultimo traguardo, in particolare, innalza il franchise nella decima posizione tra i manga più venduti al mondo.

Gli ultimi 9 capitoli, che saranno inclusi nel Volume 23, chiuderanno definitivamente un titolo che ha rivoluzionato il mercato editoriale nipponico, scavalcando senza sosta le classifiche più imponenti del settore. Attualmente, infatti, Demon Slayer conta 120 milioni di copie in circolazione, le stesse di Bleach a fronte di 74 volumi. Koyoharu Gotouge, dunque, è riuscita a raggiungere gli stessi numeri di Tite Kubo con oltre 50 volumi in meno di differenza e il margine è destinato ad aumentare il prossimo 4 dicembre quando debutterà finalmente l'ultimo volume del manga.

Demon Slayer aveva già superato Bleach in occasione dell'uscita del 17° tankobon quando il franchise, a parità di uscita, superò di 2 milioni le vendite dell'epopea shinigami di Kubo sensei. Ad ogni modo, di fatto, entrambe le serie si contendono attualmente la decima posizione tra i manga più venduti al mondo. Sfida che comunque è destinata a concludersi a breve poiché con il debutto del nuovo volume l'avversario da battere sarà Slam Dunk e, successivamente, Oishinbo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi numeri? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.