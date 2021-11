Demon Slayer raggiunge anche i cieli: ecco la collaborazione con una compagnia aerea

Demon Slayer è un'opera che fa parlare di sé quotidianamente, sia per quanto riguarda lo straordinario successo del manga e dell'omonimo adattamento televisivo che per via dell'enorme merchandising legato al brand. Alcune collaborazioni, infatti, sono davvero originali e piuttosto particolari.

Mentre l'anime si avvia verso il finale della Saga con protagonista il Pilastro Rengoku, nel frattempo il franchise deve sottostare alla massiccia campagna promozionale promossa dai produttori. Certo, la popolarità di Demon Slayer ha portato anche spiacevoli fenomeni, tuttavia il gioiellino di Koyoharu Gotouge è tra i pochi titoli a poter vantare di determinare collaborazioni.

Nella giornata di ieri è stata infatti svelata al pubblico l'ultima collab tra Demon Slayer e una grossa azienda, sorte toccata questa volta ad All Nippon Airways, un colosso che nel 2019 ha fatturato quasi 2 bilioni di yen (circa un miliardo e mezzo di euro), per tingere due aerei di linea con una livrea a tema. Potete dare un'occhiata agli aerei in questione in calce alla notizia, velivoli che tuttavia non partiranno prima di gennaio 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare collaborazione tra un anime e una compagnia aerea, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, in un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.