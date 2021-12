Demon Slayer: tutti i ranghi dei cacciatori di demoni dal più basso al più alto

I cacciatori di demoni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono un'organizzazione non governativa guidata da generazioni dalla famiglia Ubuyashiki. I convinti oppositori di Kibutsuji Muzan hanno dato corpo a questo gruppo per poter ostacolare i demoni mangia uomini in tutto il Giappone, anche se con tanti sacrifici.

E per gestire un gruppo del genere ci vuole comunque un'organizzazione interna che suddivida tutti i guerrieri di Demon Slayer in ranghi, così da capire il livello di forza di ognuno e basarsi sulla meritocrazia per arrivare in alto. Quali sono i ranghi di Demon Slayer? Vediamoli partendo dal più basso.

Tutti partono come Mizunoto, il decimo rango, ottenuto dopo aver superato le prove e aver ricevuto la propria nichirin. C'è poi il Mizunoe, il Kanoto e il Kanoe. Quest'ultimo è il settimo rango ed è quello in cui si trovano Tanjiro, Zenitsu e Inosuke durante gli eventi di Demon Slayer 2. Un grado più su c'è invece il Tsuchinoto, sesto rango e attuale grado di Kanao Tsuyuri, allieva del pilastro Kocho Shinobu.

La classifica continua con la top 5 che parte dallo Tsuchinoe, arrivando poi all'Hinoto, l'Hinoe, il Kinoto e il Kinoe. Quest'ultimo è il grado più alto dei cacciatori di demoni ad esclusione dei pilastri, che siedono in cima alla piramide dell'organizzazione di Demon Slayer. I pilastri sono nettamente più forti di Tanjiro e compagni, con alcuni di loro che hanno già dimostrato il grande dislivello di forza rispetto a un normale cacciatore.



Come abbiamo visto nelle precedenti fasi della storia, tuttavia, neanche un pilastro come Rengoku è in grado di sconfiggere un demone di alto livello come Akaza da solo.