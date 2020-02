Demon Slayer, altro record: è il terzo manga ad aver venduto un milione nei primi 7 giorni

Sembrano non ci siano molte altre parole da spendere per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il manga di Koyoharu Gotouge continua a stupire per la febbre che ha causato in tutto il Giappone, con i tankobon che continuano ad andare a ruba a un ritmo quasi inarrestabile e mai visto negli scorsi anni per altri titoli.

Ormai per la classifica Oricon è una costante essere assalito dai volumi di Demon Slayer in commercio. Se la settimana scorsa abbiamo visto per la prima volta una top 18 conquistata solo da un manga, con Demon Slayer primo a riuscirci, questa settimana il pubblico è costretto a prendere atto di un ulteriore record da aggiungere a quelli già ottenuti.

Demon Slayer volume 19 ha venduto nei primi sette giorni di vendita 1,378 milioni di copie: è il terzo manga da quando esiste la classifica Oricon a riuscire a vendere più di un milione di tankobon nella prima settimana di vendita. Gli altri due ad esserci riusciti sono naturalmente ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti. Non resta da vedere se si fermerà qui o se Demon Slayer riuscirà a raggiungere i due milioni con uno degli altri volumi che saranno pubblicati nel corso dell'anno.

Il manga di Demon Slayer è arrivato allo scontro finale e il capitolo 193 ha posto un'ulteriore passo verso il termine. Il sensei Gotouge è deciso a terminare il famoso manga a breve?