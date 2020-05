Demon Slayer: altro record musicale per l'opening Gurenge di Lisa

Poco più di un anno fa, ad aprile 2019, debuttò nel ricco palinsesto primaverile l'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. All'inizio fu costretto a competere con giganti del settore come L'Attacco dei Giganti e One-Punch Man e faticò a trovarsi un grosso spazio. Tuttavia fu subito apprezzata da tutti la sigla d'apertura Gurenge di LiSA.

A distanza di un anno, possiamo dire che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un successo planetario e di proporzioni mai viste prima d'ora. Il manga sta continuando a vendere incessantemente e si avvicina ai tre milioni di copie vendute per volume, dopo aver superato anche ONE PIECE nel conteggio generale. Ma anche l'anime continua ad avere i suoi award e alcuni di questi sono legati proprio all'opening Gurenge.

La sigla di LiSA è ancora impressa nella mente dei fan e nella settimana che va dal 20 al 26 aprile 2020 è stata scaricata dagli store ufficiali per ben 17.000 volte. Da quando ha debuttato lo scorso aprile, la canzone è risultata essere la più scaricata in una settimana per ben tre volte, classificandosi poi spesso in top 10 e in diverse settimane consecutive. Gurenge e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continuano a vivere quindi un periodo di successi nonostante l'anime non sia al momento in corso.

I fan però dovranno rassegnarsi presto alla fine della storia dato che è stata annunciata la conclusione del manga di Demon Slayer per maggio 2020. L'anime proseguirà invece con il film Demon Slayer: Infinity Train.