Demon Slayer ancora da record: tutti i volumi superano il milione di copie vendute

Il fenomeno del 2019 si sta trascinando le proprie vendite anche nel 2020. Settimana dopo settimana, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba riesce a vendere abbastanza copie da far aumentare i suoi numeri, tanto che in questo primo mese di 2020 editoriale, il manga ha già venduto oltre 3 milioni di copie. Ma non è l'unico record di questa settimana.

Mentre il volume 18 di Demon Slayer arriva nelle fumetterie nipponiche con locandine e poster che hanno attratto l'attenzione degli acquirenti, tanto da imporre un massimo di copie vendute a persona, i primi 17 volumi raggiungono un traguardo inatteso fino a pochi mesi fa.

La classifica Oricon di questa settimana ha confermato che nella settimana dal 2 all'8 dicembre, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha venduto circa 60.000 copie con i volumi dall'1 al 17. Aggiungendole a quelle già vendute, ha portato ogni singolo volume di Demon Slayer sopra quota un milione. Un traguardo incredibile e riuscito a pochissimi manga, come Naruto e Hunter x Hunter. In calce potete osservare il grafico che riporta l'andamento del manga di Koyoharu Gotouge.

Il volume 18, invece, in soli 4 giorni di vendita, ha già raggiunto 950.000 copie vendute, superando il risultato ottenuto nella prima settimana di diversi volumi di Naruto e Assassination Classroom. Anche quest'ultimo tankobon raggiungerà a breve i suoi compagni durante questa settimana, nonostante la carenza di scorte che ha costretto ancora una volta la Shueisha a una ristampa d'emergenza, l'ennesima. ONE PIECE potrebbe tremare anche sulle classifiche dei volumi singoli per il 2020 se Demon Slayer proseguisse con questo ritmo.