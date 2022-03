Demon Slayer, e se Rengoku fosse diventato un demone? Una fan art lo immagina

La fierezza fiammeggiante di Kyojuro Rengoku è stata uno dei pilastri di Demon Slayer Movie: Il treno Mugen. Il film ha messo bene in risalto le doti dell'Hashira della Respirazione della Fiamma, deciso ad affrontare Akaza anche con tutte le sue ferite e problematiche derivanti dalla battaglia. Il suo gesto non sarà dimenticato dai protagonisti.

Eppure Akaza a un certo punto gli ha proposto l'immortalità, la capacità di migliorarsi in eterno e di fuggire dai dolori e dai problemi umani. Chiunque abbia visto il film, o anche la seconda stagione di Demon Slayer dove sono stati riproposti quegli avvenimenti, sa bene che Rengoku ha rifiutato la proposta. E se invece avesse accettato? Come sarebbe stato Rengoku in versione demone?

TheRealSketchyArtist ha proposto la sua versione di questo What If di Demon Slayer su Instagram con un'immagine che non ha bisogno di molte descrizioni. Rengoku è diventato un demone e ha abbandonato l'umanità ma non la via dei cacciatori: si vede infatti come continui a mantenere il possesso della propria Nichirin, ma il resto del suo corpo è trasformato, con marchi rossi dappertutto, occhi dalla sclera nera e un giallo abbagliante nelle pupille col suo numero come luna crescente, e infine due corna rossicce sulla fronte.

Sarebbe stato sicuramente una potenza da non sottovalutare e sarebbe arrivato ai ranghi più alti delle Lune Crescenti di Demon Slayer.