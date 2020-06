Demon Slayer: Rengoku Kyojuro prende fuoco in questa splendida figure

Come probabilmente saprete, la famosa epopea di Demon Slayer, dopo un primo momento di difficoltà, è riuscita a guadagnarsi il favore di una ricca utenza, prima grazie a una produzione cartacea di successo e poi attraverso un adattamento animato che ha contribuito ad ampliare la fama dell'opera, soprattutto in Occidente.

Nonostante il successo, però, la serie è andata a concludersi molto prima di quanto qualsiasi fan si sarebbe potuto immaginare, una scelta presa proprio dal creatore Koyoharu Gotōge, il quale voleva infatti che la produzione giungesse a un finale soddisfacente nel suo momento di massimo splendore. La decisione presa si è in realtà rivelata vincente, visto che i fan hanno decisamente apprezzato la mossa, elogiandola sui social e contribuendo ad ampliare la notorietà del franchise.

Oggi, infatti, Demon Slayer conta una grandissima fanbase che ha fatto gola a molte società, le quali si sono spesso lanciate nella realizzazione di gadget a tema per capitalizzare sugli ottimi risultati dell'IP. Tra i tanti, vi sono anche i ragazzi di TPA Studio, i quali hanno recentemente presentato al pubblico una splendida figure a tema dedicata a Rengoku Kyojuro. Come potete visionare nelle immagine poste a fondo news, il prodotto mette in mostra il nostro guerriero pronto all'attacco, mentre delle alte fiamme lo circondano. Il risultato finale è d'indubbia qualità, anche grazie ai tanti dettagli presenti, ma si caratterizza per un prezzo non proprio alla portata di tutti, visto che si parla di 224 euro senza contare le spese di spedizione. La compagnia ha fatto sapere che la figure è già prenotabile mentre l'uscita è stata fissata per il quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Demon Slayer.