Demon Slayer: Rengoku prende vita in un esilarante cosplay a basso costo

Lo straordinario successo di Demon Slayer sta continuando a crescere grazie all'arrivo in Giappone della prima pellicola, Infinity Train, che in pochi giorni ha registrato cifre da record, e che continua a conquistare i fan della serie grazie soprattutto alla centralità di uno dei personaggi più amati: Kyojuro Rengoku, l'Hashira della Fiamma.

Il film in questione ci permetterà di osservare le abilità di uno dei Nove Pilastri in azione, e come si è visto nell'ultimo, fantastico, trailer pubblicato, Rengoku affronterà un nemico estremamente potente, guidato dai valori e dagli ideali che lo hanno sempre contraddistinto, in uno scontro reso alla perfezione dalle spettacolari animazioni dello studio Ufotable.

Per sottolineare il legame di Rengoku con l'elemento del fuoco, e allontanandosi al contempo dai toni più seri e drammatici della pellicola, il cosplayer @lowcostcosplayth ha condiviso la sua personale interpretazione dell'Hashira, nel post che trovate in calce alla notizia. L'artista è tornato ad esprimere la sua creatività con questa realizzazione, caratterizzata principalmente dall'aver usato dei peperoncini rossi e gialli per ricreare i capelli di Rengoku, ottenendo un risultato piuttosto fedele all'originale.

Ricordiamo che secondo alcuni rumor la produzione della seconda stagione di Demon Slayer sarebbe già cominciata, e vi lasciamo alle prime commoventi reazioni dei fan dopo aver visto Infinity Train.