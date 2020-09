Demon Slayer: Rengoku protagonista del manga spinoff di Shonen Jump

Shueisha ha annunciato che Ryōji Hirano pubblicherà due capitoli spinoff di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nei numeri 45 e 46 di Weekly Shonen Jump, in uscita il 12 e 17 ottobre. Il titolo sarà Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden e vedremo come protagonista il pilastro della fiamma, Kyōjurō Rengoku.

Il manga di Demon Slayer, oltre ad essere diventato uno dei più venduti del Giappone, ha avuto un adattamento animato ad opera dello studio Ufotable che ha riscosso un enorme successo. Durante l'anno ci hanno fatto venire l'acquolina in bocca, mostrandoci una manciata di trailer in attesa dell'uscita ormai prossima del lungometraggio animato.

Il film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) farà il suo debutto nelle sale cinematografiche nipponiche questo 16 ottobre.

Gli spettatori giapponesi riceveranno in omaggio un manga intitolato "Rengoku Volume 0" e lo stesso volume da diciannove pagine verrà pubblicato il 5 ottobre nel quarantaquattresimo numero della rivista Weekly Shonen Jump. La storia racconterà della prima missione del pilastro della fiamma.

Shueisha ha dichiarato che il manga di Demon Slayer è stato il secondo manga più venduto dall'azienda giapponese nel 2019 che raggiungerà presto le 100 milioni di copie in circolazione (fisiche e digitali), secondo solo a ONE PIECE di Eiichiro Oda.

Non siete curiosi di sapere quale succederà in questo spinoff? In attesa dell'uscita in Italia del film riguardiamoci il trailer di Demon Slayer Infinity Train!