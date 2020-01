Demon Slayer rischia di rubare un altro record a ONE PIECE nel 2020?

Gli ultimi mesi del 2019 hanno visto una gara tra Demon Slayer e ONE PIECE per il titolo di serie più venduta dell'anno. A metà novembre, conclusosi il periodo fiscale dell'editoria giapponese, il vincitore è stato Demon Slayer, con ONE PIECE che ne è escito sconfitto per la prima volta dopo tanti anni. Il 2020 non si apre con un piglio diverso.

Settimana dopo settimana, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vende almeno un milione di copie con tutti i suoi volumi e il trend non accenna a fermarsi nonostante la continua crisi di tankobon mancanti e ristampe. Nel corso delle otto settimane che hanno segnato l'inizio dell'anno editoriale 2020, Demon Slayer ha già venduto più copie dell'intero 2019. Mancano 44 settimane alla conclusione di questo anno e quindi Demon Slayer può minacciare altri record di ONE PIECE.

Il manga di Eiichiro Oda è sempre stato il più venduto ogni anno, raggiungendo cifre pazzesche. Di seguito trovate la classifica dei record raggiunti ogni anno dai vari manga:

ONE PIECE - 37.996.373 copie vendute nel 2010; ONE PIECE - 32.343.809 copie vendute nel 2011; ONE PIECE - 23.464.866 copie vendute nel 2012; ONE PIECE - 18.151.599 copie vendute nel 2013; L'Attacco dei Giganti - 15.933.801 copie vendute nel 2013; ONE PIECE - 14.721.241 copie vendute nel 2009; ONE PIECE - 14.102.251 copie vendute nel 2015; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 12.882.297 copie vendute nell'attuale 2020; ONE PIECE - 12.314.326 copie vendute nel 2016; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 12.057.628 copie vendute nel 2019.

Come potete vedere, la top 10 è quasi monopolizzata da ONE PIECE che occupa le prime quattro posizioni. La carica di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di quest'anno potrebbe però portare a un intaccamento di questa condizione. Se le prime due posizioni sono quasi irraggiungibili salvo un'ulteriore esplosione del brand in seguito al lungometraggio in arrivo quest'anno, Demon Slayer potrebbe arrivare a conquistare la medaglia di bronzo scalzando il record di vendite del 2012 di ONE PIECE.

È impensabile che Demon Slayer regga il ritmo delle scorse settimane per il resto dell'anno - vorrebbe dire vedere il titolo superare i 50 milioni di copie vendute - ma nelle condizioni attuali può infliggere un'altra sconfitta al manga piratesco di Eiichiro Oda.