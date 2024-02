Demon Slayer, rivelata l'opening della Stagione 4: sarà una nuova hit?

È solamente una questione di settimane per ritrovare, finalmente, l'anime di Demon Slayer. L'adattamento del manga di Koyoharu Gotoge tornerà nei cinema giapponesi a fine febbraio 2024 con un nuovo lungometraggio e poi successivamente con una nuova stagione della serie televisiva. Arrivano novità a tal proposito.

La Stagione 3 di Demon Slayer è stata tra gli anime migliori del 2023 e presto scopriremo se la produzione di Ufotable riuscirà a riconfermarsi. L'appuntamento con la quarta stagione anime è fissato per la primavera dell'anno, mentre prima assisteremo al film Demon Slayer - Verso L'Allenamento dei Pilastri.

Molta curiosità sulla prossima tranche di puntate vige sulla colonna sonora, notoriamente colonna portante dell'anime di Ufotable. Demon Slayer è stato infatti caratterizzato da sigle d'apertura che hanno conquistato le classifiche musicali mondiali, come ad esempio 'Gurenge' di LiSA.

A seguire a 'Zankyou Saka' e 'Kizuna no Kiseki' - opening 2 e 3 dell'anime - sarà un brano eseguito da MY FIRST STORY x HYDE. La sigla d'apertura di Demon Slayer 4 sarà 'Mugen'. Oltre a ciò, sono arrivate anche novità riguardanti la ending del prossimo film anime. Saranno MAN WITH A MISSION e Milet a interpretare 'Shori no Meido - Kizuna no Kiseki e Nezuko Kamado no Uta REMIX'. Si tratta di una canzone che remixa la canzone di Nezuko e la opening dello Swordsmith Village Arc. Molto presto avremo modo di ascoltare i due brani in questione e di scoprire se ancora una volta le musiche di Demon Slayer faranno centro.