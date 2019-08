Demon Slayer, riviviamo la battaglia dell'episodio 19 con la magia dei 60 fps

Pochi giorni fa, l'episodio 19 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha letteralmente infiammato l'internet, grazie all'eccezionale lavoro svolto dai ragazzi di Studio Ufotable. Recentemente, un canale YouTube specializzato nell'animazione a 60 fps ha deciso di ricreare il grande scontro mostrato nella puntata, cercando di portarlo addirittura ad un livello superiore.

L'episodio 19 di Demon Slayer ha messo in scena lo scontro tra il protagonista Tanjiro e la quinta luna inferiore delle dodici lune demoniache: Rui. Durante la battaglia, l'ammazzademoni è riuscito a tagliare la testa al nemico sfruttando la tecnica dell'Hinokami, un particolare tipo di danza tramandata da padre a figlio nella famiglia Kamado.

Il canale YouTube Lolipopgers, famoso sulla piattaforma per le sue eccellenti doti di animazione, ha deciso di ricreare il testa a testa tra i due sbloccando dei fotogrammi in più. In 60 fps la battaglia appare magnifica, ma secondo alcuni fan l'upscale forzato dei fotogrammi andrebbe a rovinare parzialmente il modo in cui la scena fu pensata in origine dal regista.

E voi cosa ne pensate? Ritenete che il lavoro sia migliore dell'originale? Fatecelo sapere con un commento! A proposito di scene riprodotte in 60 fps poi, vi ricordiamo che qualche tempo fa si creò una polemica simile anche nei confronti del combattimento tra Vegeta e Broly tratto dall'ultimo film di Dragon Ball Super; dunque non perdete l'occasione di dare un'occhiata anche a quello!