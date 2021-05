Demon Slayer: la russa Ays in uno splendido cosplay di Mitsuri Kanroji

La cosplayer Ays è una delle più famose del panorama odierno. Con oltre 300mila follower, almeno una volta a settimana prepara dei cosplay per proporli al proprio pubblico, intrepretando personaggi provenienti da manga e anime, e non solo. In passato, è entrata più volte nel mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con dei cosplay di Nezuko Kamado.

Se da una parte ha interpretato il personaggio classico che abbiamo visto in alcune fasi dell'anime, dall'altra ha anche presentato una versione diversa e moderna di Nezuko. Ora ha deciso di rimanere sempre nell'universo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ma cambiando personaggio e scegliendone uno apparso ancora poco nell'anime ma ben conosciuto dai lettori del manga.

In basso possiamo vedere il nuovo cosplay di Ays incentrato su Mitsuri Kanroji, il pilastro dell'amore e apparsa per la prima volta durante la riunione dei cacciatori di demoni più forti a cui parteciparono obbligatoriamente anche Tanjiro e Nezuko. La foto in basso ha già fatto incetta di like grazie a una Mitsuri Kanroji fedele e dettagliata, a partire dalla divisa nera e da un haori su cui si intravedono ricami quasi invisibili.

Recentemente, Ays è sbarcata anche nel mondo del popolare Jujutsu Kaisen con un cosplay di Nobara Kugisaki.