Demon Slayer saluta i fan, ecco l'ultima cover del manga: è spoiler!

Quella di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stata una pubblicazione molto particolare. Nato nel 2016, ci ha messo un po' per ingranare su Weekly Shonen Jump ma poi ha trovato il suo spazio iniziando a convincere sempre di più. Nel 2019 è poi arrivato l'anime che ha sancito una imprevedibile esplosione di popolarità.

Con la conclusione arrivata nel 2020, era stata annunciata una raccolta di 23 volumi totali per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il tempo è passato, sono usciti gli altri volumi e ora siamo quasi ai saluti finali. Infatti a dicembre sarà pubblicato Demon Slayer 23, ultimo volume del manga e che conterrà gli ultimi 9 capitoli che furono pubblicati tra marzo e maggio 2020.

Nei giorni scorsi era trapelata in versione LQ la copertina, ma ora l'account ufficiale di Demon Slayer ha svelato la copertina in alta qualità. La copertina è un po' spoiler ed è visibile in basso. Si può vedere a sinistra Tanjiro, mentre a destra Nezuko tornata umana. I due fratelli che hanno fatto partire la storia di Demon Slayer sono anche quelli che la terminano e gli ultimi a dare i saluti.

L'uscita del volume 23 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è prevista per i primi giorni di dicembre. Ma i fan potranno consolarsi successivamente con un volume speciale che conterrà i gaiden di Rengoku e Tomioka.