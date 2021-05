Da Demon Slayer a SAO: la Top 10 delle Light Novel più vendute in Giappone nel 2021

Dopo aver svelato la Top 10 dei manga più venduti del 2021,Oricon è tornata a condividere nuovi dati commerciali, rivelando anche gli ultimissimi dati inerenti la vendita delle Light Novel. La Top 10 dedicata ai romanzi leggeri continua a vedere Demon Slayer in prima posizione, ma non manca qualche interessante sorpresa.

In basso potete dare un'occhiata a due Top 10, rispettivamente dedicate ai Volumi più venduti in Giappone e alle serie più redditizie. Il periodo analizzato è quello compreso da inizio novembre 2020 a fine maggio 2021.

Top 10 Light Novel più vendute (Volume)



Jujutsu Kaisen: Soaring Summer and Returning Autumn - 235.170 copie Jujutsu Kaisen: Thorn Road at Dawn - 206.059 Demon Slayer: I Segni rivelatori del Vento - 190.945 Demon Slayer: Il Fiore della Felicità - 166,085 Demon Slayer: La Farfalla con un'Ala Sola - 162.810 Demon Slayer: Mugen Train Novel (Bunko Edition) - 146.841 Sword Art Online 25 Unital Ring IV - 138.775 L'Intuizione di Haruhi Suzumiya - 132.813 Vita da Slime 18 - 126.789 Demon Slayer: Mugen Train Novel - 123.984

Top 10 Light Novel più vendute (Serie)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 651.358 Vita da Slime - 357.852 The Apothecary Diaries - 350.043 Re:Zero - 301.196 Demon Slayer: Mugen Train - 270.825 Jujutsu Kaisen: Soaring Summer and Returning Autumn - 235.170 Haikyu!! - 225,002 Jujutsu Kaisen: Thorn Road at Dawn - 206.059 Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won't Lose - 185.751 Sword Art Online - 177.732

Soliti numeri impressionanti per Demon Slayer, che continua a confermarsi re assoluto delle vendite anche in questa prima metà del 2021. La classifica finale Oricon separa i due Volumi di Jujutsu Kaisen e quelli di Demon Slayer, ma nel complesso entrambe le serie hanno ottenuto dei risultati straordinari.

Tra gli altri spiccano L'Intuizione di Haruhi Suzumiya, il nuovo Volume della serie pubblicato a novembre 2020, e Osamake, destinato a crescere ancora grazie all'adattamento anime disponibile su Crunchyroll, mentre non sorprende la presenza di Sword Art Online, praticamente mai uscito dalla Top 10 nel corso degli ultimi anni.

E voi cosa ne pensate? State seguendo qualcuna di questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!