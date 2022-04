Demon Slayer: tutto ciò che sappiamo sulla Prima Luna Crescente

Nel corso delle prime due stagioni di Demon Slayer Tanjiro e i suoi compagni hanno avuto a che fare con alcuni dei demoni più potenti e pericolosi dell’opera ideata da Koyoharu Gotoge: le Dodici Lune . Ma chi si trova dietro il titolo di Prima Luna Crescente e quindi a capo del gruppo? Ripercorriamo tutti i dettagli emersi a riguardo.

La risposta più immediata è Kokushibo, combattente estremamente potente, dalle molteplici risorse e in grado di sostenere un confronto con diversi Pilastri alla volta, come mostrato nel corso del Castello dell’Infinito, penultimo arco narrativo della serie. Kokushibo è anche l’unico tra i molti nemici presentati a ricevere grande rispetto da parte di Muzan Kibutsuji, antagonista principale e progenitore degli stessi demoni.

Nessuno è mai stato in grado di superarlo e ottenere il suo titolo come Prima Luna Crescente, e in diverse occasioni ha dimostrato parte delle sue capacità riuscendo a sconfiggere facilmente Akaza e Muichiro Tokito, il quale era riuscito ad uccidere la Quinta Luna Crescente. Persino Gyomei Himejima, Pilastro della Pietra e considerato l’Hashira più potente degli ultimi 300 anni dallo stesso Kokushibo, non ha potuto fare molto contro il Demone.

Una delle particolarità di Kokushibo si ritrova nella possibilità di usare una tecnica di respirazione, questo perché prima di essere trasformato da Muzan Kokushibo era un umano e per giunta un cacciatore di demoni. Il suo nome era Michikatsu Tsugikuni, fratello gemello di Yoriichi, il primo utilizzatore della Respirazione del Sole e ideatore dei cinque stili. Michikatsu sognava di diventare il più grande samurai del Giappone, ma il talento del fratello, considerato universalmente un vero prodigio, lo condusse su un percorso tempestato di invidia e rabbia.

Allontanandosi dal fratello e vivendo una vita agiata come marito e padre, Michikatsu sembrava aver trovato la sua strada. Tuttavia un giorno Yoriichi lo salvò da un demone, e fu in quel momento che Michikatsu, ripensando al suo sogno, decise di abbandonare la sua famiglia per diventare un cacciatore di demoni. Sebbene l’unico a raggiungere buoni risultati durante l’apprendimento degli stili fu Michikatsu con la respirazione della luna, il suo livello era infimo se paragonato a quello di Yoriichi.

Nel tentativo di diventare il migliore, Michikatsu sviluppò il suo marchio, differente da quello degli eletti utilizzatori della respirazione del Sole, e che iniziò a consumarlo, fino a quando per ottenere più potere non decise di accettare l’offerta di Muzan Kibutsuji trasformandosi in una delle creature che aveva promesso di sterminare. In seguito allo scontro tra Yoriichi e Muzan, quasi mortale per quest’ultimo, Kibutsuji e Kokushibo viaggiarono per il Giappone uccidendo chiunque avesse appresso la Respirazione del Sole, mancando la famiglia Kamado ed evitando Yoriichi stesso poiché troppo potente per loro.

Anni dopo, quando Yoriichi aveva la veneranda età di 85 anni, sorprendente per un individuo col marchio che in genere muore raggiunti i 25 anni, i due fratelli si scontrarono con il solito risultato: Kokushibo fu sempre inferiore a suo fratello in quanto a potenza e abilità. Fu proprio questa sensazione a continuare ad alimentare l’odio e la rabbia di Michikatsu, desideroso di diventare forte quanto Yoriichi persino dopo la morte di quest’ultimo.