Demon Slayer sbarca su Adobe Fonts: aggiunti due font tratti dall'opera

Ancor più di Jujutsu Kaisen e Tokyo Revengers, il fenomeno del momento è senza ombra di dubbio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'opera di Koyoharu Gotoge ha infranto qualsiasi record, dando vita al merchandise più bizzarro. Il franchise, però, si è recentemente superato sbarcando sul programma Adobe Fonts.

Su Adobe Fonts, servizio online che fornisce agli abbonati l'accesso a un'immensa libreria di font, sono stati aggiunti ben due famosi caratteri calligrafici giapponesi comparsi nella serie anime di Demon Slayer. I due font in questione sono il Kokuryu-sou e lo Shinryu-sou.

Il primo dei due è stato utilizzato per introdurre una dei dodici pilastri del corpo dei cacciatori di demoni, Shinobu Kocho, il Pilastro degli Insetti. Il Kokuryu-sou è stato descritto da Adobe Fonts come un carattere tipografico con scrittura a pennello, progettato per evocare l'immagine di un drago maschio che vola selvaggio nel cielo pieno di nubi. I tratti pesanti e leggeri richiamano alla mente le dinamiche dell'emozione furiosa di un dragone. Le lettere del Kokuryu non sono vincolate da un corpo di tipo quadrato e sembrano squilibrate. Quando composte in parole, però, producono una frase armoniosa.

Lo Shinryu-sou è invece un carattere a pennello dai tratti sottili, che donano alla frase un'immagine tenera e dignitosa. Entrambi i caratteri sono stati prodotti dalla società di produzione con sede a Kagoshima, Showa Sotai.

Fin dove si spingerà il successo di Demon Slayer? Vi ricordiamo che a gennaio 2022 Mugen Train arriverà nei cinema italiani. Nel frattempo, ecco quante puntate durerà l'arco del treno in Demon Slayer Stagione 2.