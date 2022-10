Demon Slayer, scandalo per la voce di Tomioka: aveva una relazione extraconiugale

Takahiro Sakurai è uno dei doppiatori più amati del Sol Levante, forte di aver prestato la propria voce a serie come Demon Slayer, Berserk, Psycho Pass e tanti altri veri cult dell'animazione giapponese. Il seiyuu, tuttavia, si è reso protagonista di uno scandalo che potrebbe compromettere la propria carriera.

Il mondo del doppiaggio in Giappone ha un'importanza senza eguali visto che la figura dei doppiatori viene celebrata dai fan del Sol Levante allo stesso modo di come gli occidentali guardano agli attori Hollywoodiani. Proprio a causa di questa incredibile popolarità ogni scandalo che li riguarda genera un polverone mediatico in grado di distruggere o compromettere una carriera.

Takahiro Sakurai, un famosissimo doppiatore che ha prestato la voce a personaggi come Griffith in Berserk o Reigen in Mob Psycho 100, è stato protagonista di uno scandalo reso pubblico da una testata giornalistica. Sakurai, infatti, avrebbe tradito la moglie per 10 anni con la speaker radiofonica del suo programma, il tutto celando all'amante il proprio matrimonio. Un mese fa, sempre tramite riviste giornalistiche, era stato confermato che Takahari fosse effettivamente sposato, relazione tenuta segreta per mantenere la propria vita privata. A distanza di un mese, il doppiatore non ha potuto più controllare la fuga di notizie che ha reso così pubblico lo scandalo che potrebbe compromettere la sua carriera. Ricordiamo, a tal proposito, che la voce di Draken in Tokyo Revengers perse un paio di ruoli dopo che le accuse di infedeltà si rivelarono veritiere. Non sappiamo ancora quale sarà il destino della carriera di Sakurai, visto che atteggiamenti del genere non vengono ben accettati dalla comunità nipponica, tuttavia l'agenzia e lo stesso seiyuu sono subito intervenuti confermando la faccenda e scusandosi proprio con il pubblico.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Diteci le vostre opinioni a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.