Demon Slayer: uno degli scontri più attesi è stato brillantemente animato da un fan

Sin dalla sua prima apparizione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha saputo conquistare moltissimi lettori, e il successo ottenuto anni dopo con la trasposizione animata, e il primo lungometraggio, hanno reso l'opera di Koyoharu Gotoge una delle più seguite e amate dagli appassionati di anime.

Le avventure di Tanjiro, Nezuko e dei loro compagni ammazzademoni hanno infatti riscontrato un'accoglienza estremamente positiva, e molti spettatori attendono con grandi aspettative qualche annuncio e notizia riguardante il ritorno dell'anime con una seconda stagione, visti anche gli eccellenti risultati ottenuti con l'arco narrativo rappresentato nella pellicola Infinity Train, che ha spodestato La Città Incantata dello Studio Ghibli, diventando il film giapponese più visto al mondo.

Gli ultimi episodi della prima stagione hanno mostrato Tanjiro e compagni impegnati contro la potente famiglia dei demoni ragno. Solo in seguito alla conclusione della battaglia i protagonisti faranno la conoscenza degli Hashira, i migliori ammazzademoni dell'universo narrativo creato da Gotoge, conosciuti anche come i Pilastri. Proprio loro sono stati i protagonisti della spettacolare animazione fanmade che potete trovare in cima alla pagina, dove mostrano le impressionanti abilità contro esponenti delle Dodici Lune Demoniache.

Ricordiamo che è previsto un nuovo evento di Demon Slayer per il 14 febbraio, e vi lasciamo ad un fantastico crossover con la serie Pokémon.