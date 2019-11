Demon Slayer: lo scorso mese il manga ha venduto il doppio delle copie di ONE PIECE

Il fenomeno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non vuole saperne di fermarsi. L'opera che ha conquistato il Giappone grazie all'anime di Ufotable sembra, invece di rallentare, accelerare nella vendita dei volumi. Non solo, perché Demon Slayer sta conquistando anche le light novel, a voler dimostrare la bontà del lavoro di Koyoharu Gotouge.

Oricon Rankings ha rivelato le nuove vendite mensili dei manga in Giappone, portando con sé i dati sugli acquisti dei volumi di titoli sulla bocca di tutti come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'elenco per serie è di seguito:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con 3.751.212 copie vendute; One Piece con 2.057.710 copie vendute; The Promised Neverland con 798.810 copie vendute; SPY×FAMILY con 401.738 copie vendute; Haikyu!! con 343.957 copie vendute; Fire Force con 332.750 copie vendute; Kingdom con 303.565 copie vendute; Dr. Stone con 300.517 copie vendute; The Quintessential Quintuplets con 281.164 copie vendute; Kaguya-sama: Love is War con 276.306 copie vendute.

La classifica è dominata dalla Shueisha, con 9 titoli su 10, con l'unica serie esterna The Quintessential Quintuplets della casa editrice Kodansha. Svetta Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che vende quasi il doppio di ONE PIECE, aumentando ulteriormente il divario formatosi nelle scorse settimane. The Promised Neverland, nonostante i risultati straordinari, è parecchio lontano come numeri dai primi due.

Dal quarto posto in poi arrivano i numeri più "umani", con Spy x Family che si conferma ancora una volta sorpresa dell'anno. Molti di questi titoli arriveranno sicuramente nella Top 10 della classifica annuale di Oricon in arrivo tra due settimane, e ormai sembra certo: ONE PIECE ha abdicato, almeno per quest'anno.