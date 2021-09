Demon Slayer, la seconda stagione sarà di 2-cour: 25 episodi in arrivo?

È passato molto tempo dalla trasmissione di Demon Slayer stagione 1 su VVVVID. L'anime dell'opera di Koyoharu Gotouge è riuscito a intrattenere e creare un fenomeno noto a livello mondiale. Per questo l'attesa è stata tanta per il film Demon Slayer: il Treno Mugen prima e per la seconda stagione a breve in arrivo poi.

Era già stato confermato che Demon Slayer 2 avrebbe esordito durante la stagione autunnale, quindi a ottobre 2021. Ora è stato annunciato ufficialmente da Fuji TV che Demon Slayer 2 sarà composta da 2-cour e andrà quindi in onda tra ottobre 2021 e marzo 2022. Ben sei mesi di trasmissione che implicano 24 o 25 episodi totali per questa seconda stagione. Gli episodi dell'anime andranno in onda ogni domenica alle 23:15, secondo il fuso orario nipponico, su Fuji TV.

La stessa emittente ha un programma ricco di eventi a tema Demon Slayer a settembre. Ogni settimana infatti manderà in onda uno special che raccoglie alcuni episodi della prima stagione. L'11 settembre sarà il turno del primo arco narrativo, il 12 settembre della saga di Asakusa, il 18 settembre l'arco del demone tamburo, il 19 settembre la saga del monte Natagumo, infine il 23 settembre è il turno della fase finale della stagione. In aggiunta, il 25 settembre sarà trasmesso il film Demon Slayer: il Treno Mugen.

La seconda stagione di Demon Slayer riprenderà dagli eventi finali del film e ci proietterà poi a ottobre nella saga del quartiere a luci rosse.