Demon Slayer: la seconda stagione adesso è ufficiale, esce nel 2021

Sono ormai mesi che si parla di Demon Slayer 2, seguito dell'adattamento anime del manga di Koyoharu Gotouge divenuto celebre dopo il grande successo al botteghino del film. Mancava per l'appunto solo l'ufficialità che finalmente è arrivata durante un evento speciale.

Già lo scorso ottobre gli insider avevano preannunciato che Demon Slayer 2 era in fase di produzione nuovamente per studio ufotable che, in occasione di un evento speciale per San Valentino, ha finalmente sciolto le riserve sul futuro del franchise: la seconda stagione si farà ed uscirà durante il corso del 2021. Per l'occasione lo staff ha rilasciato inoltre un trailer promozionale e una prima Key Visual, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia.

La stagione 2 coprirà sicuramente la "Saga del Quartiere a Luci Rosse", con protagonista il Pilastro del Suono, Tengen, e presumibilmente anche l'arco narrativo subito successivo, la "Saga del Vllaggio dei Fabbri". 58 capitoli che potrebbero essere adattati in una ventina di episodi. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli nel corso durante le prossime settimane.

E voi, invece, vi aspettavate questo annuncio? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla pagina, ma non prima di aver recuperato la nostra Recensione di Demon Slayer.