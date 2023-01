Demon Slayer: la seconda stagione arriva su Prime Video, ecco quando

Demon Slayer è un progetto che oggi in pochi non conoscono, merito di un adattamento animato che ha letteralmente reso virale il gioiellino di Koyoharu Gotouge. Oggi l'anime conta addirittura due stagioni di cui una terza in dirittura d'arrivo, tutte finora disponibili anche in Italia.

La nostra recensione di Demon Slayer 2, che vi consigliamo caldamente di recuperare, ha messo in evidenza tutti gli elementi di una produzione eccezionale e che ha curato fino ai minimi particolari l'adattamento del manga omonimo. Ad oggi l'intera seconda stagione è disponibile alla visione su Crunchyroll con tanto di doppiaggio in italiano, ma per coloro che avessero un abbonamento a Prime Video è prevista una sorpresa a breve.

A partire dal 17 febbraio, infatti, all'interno del catalogo del colosso dedito allo streaming on-demand di Amazon farà la sua comparsa Demon Slayer 2 con sottotitoli in italiano. Con essa gli spettatori avranno modo di recuperare la Saga del Treno Fantasma e la Saga del Quartiere a Luci Rosse, rispettivamente con protagonisti i Pilastri del Fuoco e del Suono.

L'appuntamento è dunque previsto a breve e non ci resta che chiedervi se siete interessati alla visione della stagione 2 su Prime Video magari invitandovi a lasciare un commento nell'apposito box riservato proprio qua sotto.