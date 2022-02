Demon Slayer: la seconda stagione è troppo sbrigativa? La polemica della community

La seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si appresta a finire con il diciottesimo episodio atteso per domenica 13 febbraio 2022. Una serie di puntate in cui sono stati rappresentati ben due archi narrativi presenti nel manga, una decisione considerata sbrigativa da alcuni spettatori appassionati.

Dopo sette puntate incentrate a riproporre, con alcune interessanti aggiunte originali della trasposizione animata, gli eventi avvenuti sul Treno Mugen, la produzione ha realizzato undici episodi dedicati a tutto il percorso vissuto da Tanjiro e compagni al fianco di Tengen Uzui, nel quartiere a luci rosse. Considerando però l'intenso susseguirsi di battaglie, e di rivelazioni piuttosto importanti, senza scene o tempo per assimilarle, molti fan si sono detti contrari al ritmo col quale sono state rappresentate alcune sequenze piuttosto rilevanti.

Questa rapidità non è tuttavia peculiare della seconda stagione, in quanto anche al momento della pubblicazione della prima stagione sono emerse lamentele simili, nonostante la prima stagione sia composta complessivamente da 26 episodi rispetto ai 18 della seconda. Inoltre va sottolineato che lo studio Ufotable ha avuto a disposizione circa undici settimane per realizzare l'arco ambientato nel quartiere a luci rosse, e sebbene le puntate sembrino poche, sono state create delle scene del tutto originali, come il flashback riguardante Uzui e le sue tre mogli visto nel precedente episodi, e tutto sommato la qualità della serie rimane straordinaria.

Sicuramente alcuni importanti cambiamenti e novità, come l'utilizzo difensivo della Respirazione dell'Acqua da parte di Tanjiro o anche l'unione delle sue due tecniche, avrebbero potuto ricevere più minutaggio e attenzione durante la produzione, così come l'attenzione nei confronti di Rengoku e Uzui, i due Hashira introdotti nei rispettivi archi.

Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la seconda stagione di Demon Slayer? Pensate che abbia mantenuto un ritmo eccessivo? Fatecelo sapere nei commenti.