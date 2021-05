Demon Slayer: secondo un rumor, un film live action è in cantiere

In un'annata segnata dalla pandemia da Covid-19, la pellicola Demon Slayer: Infinity Train ha compiuto una corsa irrefrenabile, abbattendo record su record e restando in cima ai botteghini per diverse settimane consecutive. Sulla scia di questo successo, potrebbe nascere un progetto live action.

Demon Slayer: Infinity Train è il film più visto del 2020 a livello globale, e dal giorno del debutto negli Stati Uniti, in sole tre settimane ha incassato la cifra record di 40 milioni di dollari. Un successo commerciale di tale portata non passa certamente inosservato e a quanto pare le grandi aziende cinematografiche vorrebbero mettere mani sul franchise di Koyohorau Gotoge dando vita a un film live action.

Come avvenuto per Dragon Ball, che però è stato un fallimento sotto ogni punto di vista, e come Netflix sta facendo con ONE PIECE, anche Demon Slayer potrebbe presto ricevere lo stesso trattamento.

Secondo un recente leak, l'avventura di Tanjiro e della sua sorellina Nezuko dovrebbe essere reinterpretata in chiave realistica, ossia con attori in carne e ossa a interpretare i protagonisti. Seppur quest'ipotesi è assolutamente plausibile, al momento si tratta solamente di voci di corridoio, per cui la notizia di questo progetto è da prendere assolutamente con le pinze.

Vi piacerebbe vedere un live action di Demon Slayer al cinema? Nel frattempo, Jujutsu Kaisen e Demon Slayer segnano l'irrefrenabile crescita del settore anime.