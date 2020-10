Demon Slayer: secondo un rumor, la seconda stagione dell'anime è in fase di produzione

In occasione dell'imminente uscita del film di Demon Slayer, l'opera di Koyoharu Gotoge è tornata a essere oggetto di discussione tra la comunità degli appassionati. Coloro i quali stanno attendendo con ansia l'arrivo della seconda stagione animata, potrebbero essere presto accontentati.

Stando a un rumor emerso in rete, la nuova stagione dell'anime di Demon Slayer è attualmente in fase di lavorazione. L'aggiornamento è arrivato dal noto informatore Spytrue, il quale sul proprio profilo Twitter ha condiviso il criptico messaggio "KNY stagione 2 in produzione". Nonostante il grande clamore suscitato tra gli utenti, al momento la notizia non è stata ancora smentita né tanto meno confermata per cui questa notizia è da prendere con le pinze.

La prima stagione animata di Demon Slayer ha rapidamente consacrato la serie a una delle più apprezzate dal pubblico. Dunque era solo questione di tempo prima che si iniziasse a parlare di un'ipotetica seconda serie. Tuttavia, prima di vedere la seconda stagione, che proseguirà le avventure di Tanjiro Kamado e di sua sorella Nezuko, i fan devono prepararsi all'arrivo dell'imminente pellicola dedicata. Il film di Demon Slayer è oggetto di una inedita campagna pubblicitaria in collaborazione con la Kyushu Railway Company. Ma nel frattempo, godiamoci la cover dell'opening di Demon Slayer eseguita da un gruppo K-Pop.