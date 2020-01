Demon Slayer segna un risultato impressionante nella classifica di Amazon Japan

Tra le serie fumettistiche che hanno segnato il 2019, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è sicuramente quella più emblematica. l'opera di Gotouge ha visto una vera e propria esplosione di mercato in seguito alla trasmissione dell'adattamento di Ufotable, e il suo successo non accenna a fermarsi come dimostra una recente classifica.

Nell'ultima Top 20 di fine anno dei titoli più acquistati su Amazon Japan - nel periodo compreso tra il 29 Dicembre e il 4 Gennaio - Demon Slayer con i suoi tankobon occupa ben 19 posizioni. Sembra proprio, a questo punto, che l'eccezionale apprezzamento per l'opera non sia stato un effetto placebo, continuando a persistere nonostante la conclusione della serie animata.

La classifica del rivenditore online è la seguente:

Demon Slayer (volume 19) ONE PIECE (volume 95) Demon Slayer (volume 18) Demon Slayer (volume 9) Demon Slayer (volume 10) Demon Slayer (volume 7) Demon Slayer (volume 1) Demon Slayer (volume 2) Demon Slayer (volume 8) Demon Slayer (volume 14) Demon Slayer (volume 12) Demon Slayer (volume 11) Demon Slayer (volume 15) Demon Slayer (volume 13) Demon Slayer (volume 3) Demon Slayer (volume 16) Demon Slayer (volume 4) Demon Slayer (volume 6) Demon Slayer (volume 5) Demon Slayer (volume 17)

Il merito va, sicuramente, anche all'annuncio da parte di Ufotable del nuovo lungometraggio originale Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, che contribuisce ad avvampare e tenere alto l'incontenibile l'entusiasmo della fanbase per il prodotto.

In Giappone, i negozianti sono corsi ai ripari per contrastare i taccheggiatori del manga. Intanto, il manga di Demon Slayer è arrivato al capitolo 188, nel quale è stato esplorato il passato di un pilastro.