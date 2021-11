Demon Slayer: di che segno zodiacale è Tanjiro e in che modo influisce sulla sua persona?

Con la seconda stagione anime di Demon Slayer che sta per entrare nel vivo dell'azione, dopo l'adattamento dell'arco del Mugen Train, è bene analizzare al meglio la personalità di Tanjiro Kamado. In che modo il suo segno zodiacale influisce sulla sua persona e sul suo modo di comportarsi?

Come ormai abbiamo imparato a conoscere, Tanjiro è un amorevole fratello. Il suo unico scopo, infatti, è proteggere sua sorella Nezuko e farla guarire dalla maledizione che l'ha fatta trasformare in un demone. Oltre a ciò, il protagonista dell'opera di Koyoharu Gotoge è spinto dal desiderio di porre fine al ciclo di sofferenza che minaccia la vita degli innocenti. Tanjiro trabocca di gentilezza da ogni suo poro e tutte queste sue virtù si possono accostare alla costellazione sotto cui è nato. il compleanno dell'ammazza demoni è il 14 luglio, e ciò fa di lui un Cancro.

Il cancro è il principale segno zodiacale d'acqua. I nati sotto questa stella sono innovativi, sensibili, amorevoli, leali e si dedicano esclusivamente al benessere e alla protezione altrui. D'altro canto, però, questo segno zodiacale si contraddistingue anche per la grande emotività e per l'essere vendicativo. In un modo o nell'altro, queste sono tutte caratteristiche che descrivono appieno la persona di Tanjiro.

Innanzitutto, l'ultimo dei Kamado è creativo esattamente come ogni persona nata sotto i segni d'acqua. Ciò, è dimostrabile dalle battaglie in cui si è reso finora protagonista. Tanjiro è infatti capace di analizzare la situazione e di comprendere quale tecnica della respirazione sia più efficace. Ovviamente, Tanjiro è anche una persona compassionevole e amorevole, come dimostra nei confronti di sua sorella e dei suoi amici, e persino dei demoni da lui uccisi.

L'essere Cancro di Tanjiro viene ribadito dal rapporto con Nezuko, che invece è una Capricorno. Tra questi due segni zodiacali vi è infatti uno stretto legame. I Cancro e i Capricorno tendono a completarsi a vicenda e a formare squadre inarrestabili quando si concentrano sullo stesso obiettivo.

E voi che ne pensate, la personalità di Tanjiro è stata davvero creata sulla base degli astri, oppure è una semplice coincidenza? Se questo tipo di analisi vi interessa, vi lasciamo al segno zodiacale di Goku di Dragon Ball.

