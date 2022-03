Demon Slayer: i segreti sulla creazione dei Demoni da parte di Muzan Kibutsuji

La serie di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è ricca di personaggi ben caratterizzati e un antagonista principale, quale Muzan Kibutsuji, che ha letteralmente portato i Demoni sulla Terra, la più grande minaccia dell’umanità affrontata prontamente dal corpo degli ammazzademoni di cui fa parte anche il protagonista Tanjiro Kamado.

Aspettando di vedere lo sviluppo degli eventi nella terza stagione dell’anime, già confermata dallo studio Ufotable, un appassionato, leggendo il manga, si è imbattuto in un’interessante nota dove vengono specificate le motivazioni e le modalità della creazione e trasformazione degli stessi Demoni da parte di Kibutsuji.

Nella foto condivisa su Reddit dall’utente Dry_Leadership7583 si legge che Muzan ha dato origine alla razza demoniaca per trovare qualcuno tra loro capace di sostenere la luce del Sole e quindi vivere anche in pieno giorno, e che per dare vita ad una delle Dodici Lune è necessaria una grande quantità del sangue di Muzan.

Inoltre quando uno dei dodici demoni di rango maggiore vuole reclutare altre persone, dona loro il proprio sangue, solo per creare un collegamento con Muzan stesso, il quale dovrà decidere se accettare i candidati oppure rifiutarli. Se Kibutsuji accetta, allora quel sangue cambia per avviare la trasformazione. Questo tipo di richiesta può essere avanzato solo dalle Dodici Lune. Eravate al corrente di queste informazioni? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire vi lasciamo scoprire chi saranno i villain della terza stagione di Demon Slayer.