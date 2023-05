Demon Slayer: un segreto sull'uniforme dei Pilastri è venuto finalmente a galla

In Demon Slayer Tanjiro Kamado diviene un cacciatore di demoni per cercare di far tornare umana sua sorella Nezuko, divenuta un demone dopo il massacro della loro intera famiglia. Entrato nel corpo dei cacciatori di demoni, Tanjiro si trova ora nel Villaggio di Forgiatori di Katana in cerca di una nuova e più affidabile Nichirin.

Anche con questa terza stagione, Demon Slayer si conferma al top. L'anime di Ufotable si conferma impeccabile, pur con una 3DCG non sempre gradita da tutti. Lo Swordsmith Village Arc ripropone una formula già consolidata nella precedente stagione, ossia la presentazione di un Pilastro e il suo approfondimento nel corso di un combattimento pazzesco con una Luna Crescente.

In Demon Slayer 3 scopriamo la triste storia del Pilastro della Nebbia. Attraverso il passato di Muichiro Tokito gli spettatori più attenti e sagaci hanno notato un dettaglio che sembrava essere passato in sordina.

Apparentemente i membri del Demon Slayer Corps utilizzano tutti la stessa uniforme, ma come recentemente notato dai fan più accaniti così non è. Tra le uniformi degli Hashira e quelle dei comuni cacciatori esiste una piccola e sottile differenza che permette di intuire il passaggio di grado. Le uniformi dei Pilastri sono dotate di bottoni dorati, mentre quelle di Tanjiro e altri sono invece dotate di bottoni argentati. Ovviamente è possibile cogliere questo dettaglio minuscolo, ma di fondamentale importanza solamente nell'anime. E voi vi eravate accorti di ciò?