Demon Slayer, ci sarà mai un sequel del manga?

Gli archi narrativi di Demon Slayer sono stati diversi, alcuni dei quali raccontati anche nell'anime. Per la storia originale, tuttavia, si è concluso il racconto. L'autrice Koyoharu Gotouge ha messo la parola fine alla serializzazione nel 2020, completandola dopo quattro anni di fortunata pubblicazione. Quindi è tutto finito?

Ci sarà mai un sequel di Demon Slayer? L'autrice Koyoharu Gotouge sembra essere completamente sparita dalle scene, al netto di qualche illustrazione di tanto in tanto con Tanjiro e gli altri protagonisti di Demon Slayer, utilizzati per celebrare qualche traguardo o per omaggiare altri colleghi o i risultati delle case editrici. Inoltre la storia del manga si conclude in maniera piuttosto netta: Kibutsuji Muzan viene ucciso, i protagonisti - almeno quelli che sono riusciti a sopravvivere - sono perlopiù menomati e riescono a far andare avanti la loro vita, mettendo su famiglia, famiglia che torna circa un secolo dopo con i discendenti, che possono godersi la pace senza nuove minacce.

Non c'è quindi alcuno spazio per un sequel di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La storia non ha futuro, ma al massimo un passato: sono diversi gli argomenti che potrebbero essere al centro di brevi oneshot, così come è stato fatto per Rengoku Kyojuro e Giyu Tomioka, ma sembra che né l'autrice né la casa editrice stiano facendo più qualcosa per andare in quella direzione. Bisognerà attendere, in caso, l'arrivo delle ultime stagioni per capire se arriverà al più qualche capitolo extra di Demon Slayer.