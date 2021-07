Demon Slayer: la serie si aggiudica un altro prestigioso premio in Giappone

La storia di Tanjiro Kamado e dei suoi compagni ammazzademoni nella serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continua ad ottenere importanti riconoscimenti. Dopo essere diventata una delle serie più popolari, e remunerative del settore, grazie alla pellicola Mugen Train, l'opera di Koyoharu Gotoge si è aggiudicata un prestigioso premio in Giappone.

Il successo della prima stagione dell'anime, realizzata dallo studio Ufotable, e della pellicola sopracitata, diventata la prima in quanto a incassi del cinema giapponese, hanno attirato molti nuovi lettori e appassionati nel periodo Taisho di un Giappone pervaso da demoni che cambieranno per sempre la via di Tanjiro, Nezuko, Zen'itsu e Inosuke. L'immensa popolarità raggiunta, e l'importanza culturale che ha assunto l'opera ha portato Gotoge a vincere il Japan Cartoonist Award.

Si tratta di un'importante onorificenza in Giappone per quanto riguarda il settore dell'animazione e dei manga, che in passato è stato vinto da Hayao Miyazaki per Nausicaa nella Valle del Vento, Naoki Urasawa per 20th Century Boys, e dal maestro Shotaro Ishinomori, solo per citarne alcuni. In particolare Demon Slayer si è guadagnato il Grand Prize nella divisione dei fumetti, riconoscimento che è valso all'autrice una medaglia d'oro e un premio in denaro di circa 4500 euro.

Ricordiamo che durante il corpo libero alle Olimpiadi è stato trasmesso un brano di Demon Slayer, e vi lasciamo alla spettacolare statua di Inosuke realizzata da NB e PT Studios.