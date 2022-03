Demon Slayer: è tempo che la serie dia a un suo Pilastro uno spin-off

Una possibilità che molti fan di Demon Slayer vorrebbero vedere è una serie spinoff incentrata su alcuni degli ex Pilastri che appaiono come personaggi secondari nella serie: l'ex Pilastro delle Fiamme, Shinjuro Rengoku, l'ex Pilastro dell'Acqua, Sakonji Urokodaki e l'ex Pilastro del Tuono, Jigoro Kuwajima.

Se avete bisogno di un rapido ripasso: Shinjuro Rengoku era il padre di Kyojuro Rengoku, il moderno Pilastro delle Fiamme che è morto in battaglia a fianco di Tanjiro Kamado durante il climax dell'Arco del Treno Mugen. La versione più anziana di Shinjuro che abbiamo incontrato era un uomo distrutto e sempre ubriaco.

La sua backstory è già stata anticipata: l'innamoramento verso una moglie che alla fine muore, spezzando il cuore di Shinjuro, e il lento declino della sua mente e volontà mentre si ubriaca fino alla completa rovina. Vedere Shinjuro felice ed eroico nel fiore degli anni come Cacciatore di Demoni sarebbe un nuovo interessante sguardo al personaggio.

Sakonji Urokodaki è stato il primo sensei di Demon Slayer che Tanjiro abbia mai avuto. Sakonji è il principale maestro della tecnica di Respirazione dell'Acqua, avendo addestrato la maggior parte dei moderni Cacciatori di Demoni nella tecnica (Giyu Tomioka, Tanjiro, Sabito, Makomo). Sakonji è uno dei personaggi più misteriosi di Demon Slayer: mai una volta nella serie rivela il suo volto, presentandosi sempre con la sua caratteristica maschera rossa da tengu.

La storia di Sakonji ha dei vuoti da colmare su quando e come ha imparato la respirazione dell'acqua ed è diventato un Pilastro - tutto quello che sappiamo è che alla fine ha catturato il Demone Mano che i Demon Slayer usano per la loro prova di Selezione Finale. Sarebbe bello vedere chi c'è sotto quella maschera, quanto fosse veramente un eroe e perché ha scelto di nascondere il suo volto e dedicarsi all'insegnamento.

La storia di Jigoro Kuwajima è intrisa di tragedia e mistero. Sappiamo che era l'ex Pilastro del Tuono, che alla fine si è ritirato per diventare un insegnante dello stile della Respirazione del Tuono. Mentre il suo tempo come Pilastro è in gran parte un mistero, il destino di Jigoro di avere uno dei suoi due apprendisti che si arrende e diventa un demone (Kaigaku) lo ha portato a commettere un suicidio rituale in segno di disonore. Sarebbe bello vedere l'onore e il servizio che ha reso la determinazione di Jigoro così pesante da porre fine alla sua vita per questo.

Naturalmente, la gioia più profonda in una serie spinoff su questi tre personaggi non sarebbe solo le loro storie e caratterizzazioni individuali: sarebbe vederli interagire come gruppo con altri Pilastri del loro tempo. Una delle parti migliori di Demon Slayer è vedere Tanjiro combattere insieme ai suoi amici Inosuke e Zenitsu, vedere come questi vecchi solitari fossero parte di un gruppo vivace sarebbe sia commovente che straziante.

Voi cosa ne pensate? Che tipo di spinoff di Demon Slayer vi piacerebbe vedere? Sapete il motivo per cui Zenitsu in Demon Slayer è accompagnato da un passerotto? Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.