Demon Slayer: una sexy Mitsuri Kanroji in questo cosplay di Kinpatsu

Demon Slayer ha affascinato tutti durante il 2019 grazie all'anime andato in onda e che ha fatto nascere un franchise inarrestabile. Il prodotto animato da Ufotable è diventato uno dei più noti del Giappone e ancora oggi, a manga concluso, riesce a far parlare di sé. La versione animata è però interrotta in attesa di Demon Slayer the Movie.

Nel film di Demon Slayer in arrivo a fine anno sarà al centro uno dei pilastri del corpo dei cacciatori di demoni, Kyojuro Rengoku, che vivrà una battaglia insieme ai noti quattro protagonisti. Ma l'attenzione di molti fan si concentra anche su un altro pilastro, Mitsuri Kanroji, una delle poche donne nel gruppo e la più attraente introdotta. Nonostante nell'anime non abbia ancora fatto molte apparizioni, quelle che ci sono sono state abbastanza per renderla simpatica ai fan.

Su Mitsuri Kanroji sono stati realizzati molti cosplay da varie modelle o cosplayer amatoriali. Oggi si aggiunge il cosplay di Mitsuri Kanroji realizzato da Kinpatsu. La ragazza ha deciso di vestire i panni del pilastro dell'amore come potete vedere nel tweet in fondo alla notizia. Il trucco, i due nei sotto i due occhi, i capelli: tanti dettagli sono stati realizzati ottimamente così come gli abiti che lasciano intravedere l'ampio seno. Cosa ne dite del cosplay di questo personaggio di Demon Slayer?