Demon Slayer sfida la pandemia: aumentate le vendite del manga in tutto il Giappone

Demon Slayer è stato recentemente al centro dell’attenzione perché grazie ai suoi ascolti record è riuscito a far aumentare i guadagni delle emittenti televisive giapponesi che lo hanno trasmesso. Sembra che il manga sarà destinato a fare qualcosa di molto simile.

Nonostante l’epidemia di Covid-19 abbia stravolto la produzione di anime e manga, causando ritardi e cancellazioni nelle uscite, sembra che nemmeno questo sia riuscito a fermare l’ascesa di Demon Slayer.

Le vendite sono cresciute vertiginosamente con l’arrivo del finale del manga di Demon Slayer. Le vendita del manga di Koyoharu Gotouge, in generale, sono aumentate del 5% dal 2019 al 2020, ed è tutto merito della storia di Tanjiro e Nezuko. Vista la popolarità dell’opera, non saremo sorpresi di vedere un sequel o uno spin-off per farci immergere nuovamente nell’universo di Demon Slayer!

La seconda stagione di Demon Slayer non è stata ancora annunciata, ma i fan di tutto il mondo stanno aspettando di vedere il primo film della serie, Demon Slayer: Mugen Train. Il film è già uscito nelle sale cinematografiche giapponesi, e come sappiamo, è stato un record assoluto di incassi, facendo guadagnare più di trecento milioni di dollari in Giappone!

Non c’è bisogno di dire che ci aspettiamo grandi eventi per l’uscita del film in Europa! Mentre aspettiamo l'arrivo del film in Italia, Demon Slayer arriverà su Netflix il 1 febbraio, facciamoci un bel rewatch!