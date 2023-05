Demon Slayer: share sorprendente per gli ultimi episodi della terza stagione

Demon Slayer di Koyoharu Gotoge è stato un vero e proprio fenomeno mediatico nel corso degli ultimi anni, e dopo lo straordinario successo ricevuto sia al cinema che attraverso le piattaforme di streaming, la storia di Tanjiro Kamado continua ad ottenere risultati straordinari. Analizziamo i dati relativi allo share degli ultimi episodi.

La puntata con cui è stata lanciata la terza stagione di Demon Slayer è stata accolta con un indice d’ascolto altissimo, pari all’8%, e sembra che anche il seguito dell’avventura ambientata nel villaggio dei forgiatori di katana sia destinata a rimanere su percentuali molto alte, capaci di superare serie estremamente popolari in Giappone, come ONE PIECE e Detective Conan.

Stando infatti agli ultimi dati pubblicati, l’episodio del 23 aprile 2023 avrebbe registrato, solo all’interno della regione di Kanto, uno share equivalente al 6.4% della popolazione. Cifre che rendono tangibile l’impatto culturale dell’opera di Gotoge, in grado di mantenere un’accoglienza così dopo ben due lungometraggi animati, e due intere stagioni. Inoltre, possiamo aspettarci un incremento dell’indice di ascolto quando torneranno in scena anche altri personaggi particolarmente apprezzati dal pubblico, come Inosuke e Zenitsu, i due alleati di Tanjiro e Nezuko temporaneamente assenti dagli eventi del nuovo arco narrativo.

E voi cosa ne pensate della terza stagione? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Intanto, vi lasciamo alle anticipazioni sull’episodio 3x06 di Demon Slayer, e al video di Shonen Jump per festeggiare Rengoku, il Pilastro delle Fiamme.