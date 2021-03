Demon Slayer: Shinobu vi conquisterà in questo cosplay di Suaki.rin

Demon Slayer ha avuto un enorme successo negli ultime anni e sono molti gli appassionati del manga di Kyoharu Gotouge che spesso condividono i propri omaggi. Vediamo insieme il cosplay di una fan nei panni di una delle più forti spadaccine.

Dall'opera cartacea originale è stato tratto un anime prodotto da Ufotable che, con l'uscita del film Demon Slayer: Infinity Train, continua ad infrangere numerosi record. L'ottimo adattamento realizzato è stato molto apprezzato ed a distanza di pochi mesi dalla distribuzione nelle sale giapponesi del lungometraggio è giunto anche l'annuncio della produzione di Demon Slayer 2.

La serie narra la storia di Tanjiro Kamado, un ragazzo che vide la propria famiglia massacrata da un demone fatta eccezione per la sorella, Nezuko, la quale venne però tramutata in una di quelle stesse malvage creature. Deciso a far tornare umano l'unico membro rimasto della propria famiglia, il giovane intraprenderà quindi la strada dell'ammazzademoni. Tra i numerosi personaggi che incontrerà durante i suoi viaggi vi sono nove potenti spadaccini conosciuti come Pilastri.

Il cosplay dell'utente Instagram Suaki.rin è dedicato proprio ad una dei suddetti guerrieri, ovvero Shinobu Kocho. Come possiamo vedere nella foto riportata al termine di questa news la ragazza indossa i vestiti tipici del personaggio che corrispondono all'uniforme nera della squadra degli ammazzademoni e ad un Haori, ovvero una giacca tradizionale giapponese, il cui motivo ricorda quello della ali di una farfalla.

Voi cosa ne pensate di questa interpretazione? Fatecelo sapere con un commento.