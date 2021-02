Demon Slayer: Shinobu, Giyu e gli altri Pilastri si giudicano a vicenda nel nuovo Fanbook!

Pochi giorni fa in Giappone è stato pubblicato il secondo fanbook ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, realizzato da Koyoharu Gotouge e già sold out nella maggior parte delle fumetterie giapponesi. Lo spin-off include tanti dettagli su personaggi del manga, tra cui una bellissima serie di commenti da parte dei nove Pilastri degli ammazzademoni.

Cliccando sul post in calce potete dare un'occhiata a un breve estratto del fanbook, distribuito lo scorso 4 febbraio e composto da ben 240 pagine di materiale inedito, ma vi anticipiamo che alcune vignette potrebbero includere spoiler minori sul passato di alcuni membri. Le immagini comunque si focalizzano principalmente sull'affiatamento tra i Pilastri degli ammazzademoni, e rivelano come i nove guerrieri di Kabuya Ubuyashiki vedono l'un altro.

In primis, il fanbook conferma che Sanemi, Pilastro del vento, prova qualcosa per Kanae, la pupilla di Shinobu, e in secondo luogo sottolinea nuovamente l'esilarante opinione che tutti i membri hanno di Giyu Tomioka, Pilastro dell'acqua. Scorrendo le immagini potrete anche notare che tutti i Pilastri hanno un grande rispetto verso Rengoku, co-protagonista del nuovo film Demon Slayer: Infinity Train, e che a sua volta il Pilastro della fiamma stima profondamente i suoi compagni.

Per maggiori novità su Demon Slayer, invece, potete dare un'occhiata al nostro ultimo aggiornamento sull'attesissima Stagione 2 dell'anime di Ufotable.