Demon Slayer: Shinobu, Kanae e Kanao sono le protagoniste del nuovo poster di Ufotable

Demon Slayer non è certo un'opera carente di ottimi personaggi femminili, e tra i favoriti dei fan si annoverano senza dubbio le sorelle Shinobu e Kanae Kocho e la loro sorellina adottiva, Kanao. Recentemente, Ufotable ha deciso di espandere il proprio webshop con del merchandise dedicato alle tre ammazzademoni, tra cui spicca un bellissimo poster.

In calce potete dare un'occhiata all'illustrazione, in vendita per circa 1.650 yen (poco meno di 15 euro), e accedere allo store online recentemente rinnovato con spille, stickers, illustrazioni e altro ancora. Si tratta di un interessante cambio di passo, considerando che finora Ufotable aveva principalmente commissionato ai suoi artisti beni ispirati al quartetto di protagonisti.

Shinobu Kocho in particolare è uno dei personaggi secondari più amati dei fan della serie, nonché unico insieme a Giyu Tomioka a comparire in una copertina dell'edizione DVD/Blu-ray. Al di fuori delle cover dei Volumi 2 e 10 infatti (rispettivamente dedicati a Giyu e Shinobu), tutti le altre copertine vedono come protagonisti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu o Inosuke.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il poster? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è stato recentemente pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Infinity Train, il nuovo film in uscita nel 2020.