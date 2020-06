Demon Slayer: Shinobu Kocho si mostra in una magnifica figure

Tra le diverse opere che nel corso di questi ultimi anni sono riuscite a conquistare l'industria d'anime e manga, figura in particolare Demon Slayer, creatura concretizzatasi grazie al lavoro di Koyoharu Gotōge che dopo alcune difficoltà iniziale, è fortunatamente riuscita a far breccia nel cuore del pubblico.

La produzione ha infatti saputo far parlare parecchio di sé - prima tramite l'opera cartacea e successivamente attraverso un adattamento animato - grazie a una storia ricca di pathos e a dei personaggi splendidamente caratterizzati. La serie, infatti, è oramai giunta alla sua conclusione, ma ciò non ha certo fermato gli elogi dei fan, che tutt'oggi continuano a realizzare cosplay e fanart a tema che spopolano sui social.

Visto il successo, è facile capire come mai molte società si siano lanciate nella realizzazione di gadget a tema, compagnie tra le quali figura anche Temple Studio, rivelatasi capace d'attirare l'interesse di molti grazie a una nuova figure a tema Demon Slayer dedicata a Shinobu Kocho. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il prodotto si caratterizza per una gran quantità di dettagli, con un prezzo di 176 senza contare le spese di spedizione. Secondo quanto annunciato, il prodotto è già disponibile per i preordini mentre l'uscita è attualmente fissata al quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in queste ultime settimane sono scattati i primi arresti per alcuni utenti che hanno violato il copyright per Demon Slayer.